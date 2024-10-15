Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому основною темою обговорення стали питання захисту енергетичної інфраструктури та підготовки до зимового сезону.

Про це повідомив глава Української держави.

“Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій. Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах”, — розповів Зеленський.

За його словами, під час Ставки Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.