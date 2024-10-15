Про це повідомив глава Української держави.
“Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій. Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах”, — розповів Зеленський.
За його словами, під час Ставки Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.
“Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок”, — додав президент.
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