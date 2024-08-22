Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі Сирський доповів про оперативну обстановку в районах активних дій на Курщині та всій протяжності фронту. Зокрема головнокомандувач поінформував кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках, де армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля.

Також Сирський повідомив, що у Курській області ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для України. Крім того, він доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території.

Начальник ОВА Володимир Артюх своєю чергою розповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зокрема, про зменшення обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних. Він зазначив, що це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду.

“Під час наради обговорили координацію дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області”, – додали в Офісі президента.