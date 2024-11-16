Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зеленський наголосив на необхідності розробки та втілення конкретних дій у питаннях підтримки українських захисників у післявоєнний час.
“Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу”, – сказав гарант.
За його словами, це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, що був представлений партнерам і який може бути реалізований саме партнерами.
“Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні й від партнерів”, – наголосив український лідер.
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