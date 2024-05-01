Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок в обласних управліннях СБУ.
Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.
Так, Дмитра Нєвєдрова звільнили посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області і призначили на Дніпропетровщину.
Сергій Кононенко, який очолював СБУ в Кіровоградській області, буде на аналогічній посаді на Закарпатті.
Іван Рудницький із Полтавського управління СБУ буде тепер на Волині.
Миколу Лисененка перевели з Волині у Миколаїв.
Також сьогодні Зеленський підписав також указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ. Це сталося після розслідування журналістів-розслідувачів проєкту “Сліство.Інфо”, які знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 метрів квадратних. Ринкова вартість такої нерухомості – більше 20 мільйонів гривень.
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