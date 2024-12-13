Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної ставки, на які окреслили перші контури того, як посилити захист України від російських дронів та ракет.

Про це повідомив президент України.

За його словами, Технологічна ставка — новий формат для впровадження інновацій в обороні. У зустрічі взяли участь науковці, виробники зброї, розробники технологічних рішень, а також командувачі, представники армії, розвідки й Сил безпеки України.

“Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія “шахедам” та ракетам. Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист”, — йдеться у повідомленні.

Президент пообіцяв, на наступній Ставці представлять конкретні рішення.