Про це повідомив президент України.
За його словами, Технологічна ставка — новий формат для впровадження інновацій в обороні. У зустрічі взяли участь науковці, виробники зброї, розробники технологічних рішень, а також командувачі, представники армії, розвідки й Сил безпеки України.
“Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія “шахедам” та ракетам. Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист”, — йдеться у повідомленні.
Президент пообіцяв, на наступній Ставці представлять конкретні рішення.
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