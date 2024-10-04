Сьогодні, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонну Сумську область, де провів засідання Ставки та поспілкувався з військовими, які беруть участь у бойових діях на території російської Курської області.

Про це повідомив президент України.

“Провів тут засідання Ставки, і головне питання – захист нашої інфраструктури, нашої енергетики – робота ППО. Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування Схід, також – доповідь міністра енергетики”, – повідомив він.

За словами президента, влада і військові мають рішення, як підтримати регіон, і окремо перед зимою будуть наради щодо енергетики Сумщини, а також інших прикордонних областей.

Під час Ставки Зеленський заслухав доповіді голови СБУ, головкома ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо Донецького напрямку, Харківщини, Курщини.

Також президент відвідав українських військових, які беруть участь у Курській операції – 82-у бригаду. Він відзначив захисників державними нагородами.