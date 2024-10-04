Про це повідомив президент України.
“Провів тут засідання Ставки, і головне питання – захист нашої інфраструктури, нашої енергетики – робота ППО. Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування Схід, також – доповідь міністра енергетики”, – повідомив він.
За словами президента, влада і військові мають рішення, як підтримати регіон, і окремо перед зимою будуть наради щодо енергетики Сумщини, а також інших прикордонних областей.
Під час Ставки Зеленський заслухав доповіді голови СБУ, головкома ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо Донецького напрямку, Харківщини, Курщини.
Також президент відвідав українських військових, які беруть участь у Курській операції – 82-у бригаду. Він відзначив захисників державними нагородами.
“Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію”, – заявив президент.
- Сирського хотіли звільнити, але після Курської операції передумали — Forbes Україна
- Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: Життя бійців набагато цінніші ніж будь-які забудови
- Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО, — Зеленський під час зустрічі з Рютте