Президент Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорили комплектувнаня бригад, постачання та закупівлю озброєння та боєприпасів.

Про це він повідомив у відеозверненні.

“Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані”, – сказав глава держави.

Також Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича щодо кожного з фронтових напрямків, можливостей та подальших завдань.