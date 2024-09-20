У п'ятницю, 20 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій були розглянуті питання, які мають критичне значення для міцності України.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram-каналі.

Першочерговим питанням, за словами Зеленського, є захист енергетики цієї зими.

“Були всі основні представники галузі. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом”, — йдеться у дописі очільника країни.

Другим важливим питання, яке розглянули на Ставці стало власне виробництво ракет, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

“Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій”, — зауважив український лідер.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського за всіма основними напрямками фронту, а також вислухав представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка.