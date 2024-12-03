Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали пріоритетні завдання у сфері виробництва озброєння та захисту енергетичної інфраструктури.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Серед ключових тем засідання були доповіді щодо контрактів на виготовлення зброї в Україні. Значну увагу приділили виробництву різних типів дронів: FPV, розвідувальних, далекобійних і дронів-ракет. Президент наголосив на важливості довгострокових замовлень для розвитку вітчизняного оборонного сектору.

“Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети”, – зазначив Зеленський.

Окремою темою стало обговорення української ракетної програми, зокрема розробки нових типів ракет, їх випробування та виробництво. Президент подякував розробникам за їхню роботу та підкреслив важливість прискорення виробничих процесів.

Також було проаналізовано ситуацію з контрактами на виготовлення артилерії, які є критичними для забезпечення обороноздатності країни.

Додатково Зеленський провів окрему нараду за участю прем’єр-міністра України, міністра енергетики та командувача Повітряних сил. Темою обговорення стали захист енергетичної інфраструктури та відновлення об’єктів, що постраждали від атак.

На завершення були визначені додаткові напрями співпраці з міжнародними партнерами, зокрема у сфері посилення протиповітряної оборони.