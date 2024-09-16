Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Провів Ставку. Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах», – поінформував він.

Водночас під час Ставки Зеленський заслухав про поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури, а також про терміни завершення робіт.

Серед питань для обговорення були й центри бойової підготовки.

«Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів», – зауважив він.

Зеленський підкреслив, що держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає.

«Насамкінець – безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження», – зазначив Президент.

За його словами, влада знає, як зробити так, щоб ці обмеження не стали критичними для країни та війська.