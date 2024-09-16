Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Провів Ставку. Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах», – поінформував він.
Водночас під час Ставки Зеленський заслухав про поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури, а також про терміни завершення робіт.
Серед питань для обговорення були й центри бойової підготовки.
«Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів», – зауважив він.
Зеленський підкреслив, що держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає.
«Насамкінець – безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження», – зазначив Президент.
За його словами, влада знає, як зробити так, щоб ці обмеження не стали критичними для країни та війська.
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