Про це йдеться у дописі Трампа у мережі Truthsocial.
“Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент США, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання”, – написав Трамп.
Також Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, “які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим”.
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