Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Американський політик назвав цю розмову "дуже хорошою" і згадав, що Зеленський вітав його з номінацією та засудив замах на нього.

Про це йдеться у дописі Трампа у мережі Truthsocial.

“Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент США, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання”, – написав Трамп.

Також Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, “які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим”.