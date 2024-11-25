У понеділок, 25 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому було обговорено багато питання, зокрема, захист нашої енергетики, а також постачання ракет та дронів для війська.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

Як зазначив Зеленський, на сьогоднішньому засіданні Ставки обговорили різні питання, і передусім – захист нашої інфраструктури та енергетики.

“Були відповідні доповіді, аналіз досвіду щодо відбиття російських ударів. Найкращі результати конкретних підрозділів мають бути поширені на всі об’єкти, на всіх, хто здійснює захисну роботу”, – сказав Президент.

Також український лідер обговорив виробництво та постачання дронів, ракет та іншого озброєння.

“Всі завдання щодо зброї на цей рік точно будуть виконані. На наступний – також”, – пообіцяв глава держави.

За словами Зеленського, окремо доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – це була “тривала розмова щодо всіх ключових частин фронту, а також щодо Курської операції”.

Також глава держави провів сьогодні кілька нарад щодо міжнародної роботи до кінця року.

“Комунікація з партнерами, наші зустрічі й наші наративи. Те, що має посилити Україну. Європа, Америка, Глобальний Південь, інші частини світу. Ми маємо бути разом. І разом завершити цю війну справедливо. Це реально. Дякую всім, хто нам допомагає!” – наголосив Зеленський.