Перед початком переговорів Зеленський та Рютте зробили короткі заяви для представників ЗМІ.
За словами Генсека НАТО, вони проведуть переговори спочатку віч-на-віч, а потім із залученням делегацій.
Він зазначив, що головною метою є забезпечення найкращих умов для України на майбутніх мирних переговорах, коли вони відбудуться. Зокрема, обговорюватимуть питання посилення протиповітряної оборони та інших систем озброєння.
“Необхідно, щоб Україна була в найкращому можливому становищі одного чудового дня, коли вони вирішать розпочати мирні переговори. Це означає, що зараз ми маємо зробити все й надати все, що зможемо, коли справа стосується протиповітряної оборони й інших систем озброєння”, — заявив Рютте.
Зеленський у відповідь наголосив, що це важливий етап у зміцненні гарантій безпеки для України, як сьогодні, так і в майбутньому. Президент зазначив, що під час переговорів буде обговорюватися зміцнення української армії, зокрема, питання збільшення кількості систем ППО.
Також Зеленський повідомив, що вже зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і планує зустрічі з іншими лідерами Європейського Союзу.
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