Володимир Зеленський розпочав переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в його резиденції. Рютте зазначив, що ключовими темами зустрічі лідерів стануть питання військової та економічної підтримки України.

Перед початком переговорів Зеленський та Рютте зробили короткі заяви для представників ЗМІ.

За словами Генсека НАТО, вони проведуть переговори спочатку віч-на-віч, а потім із залученням делегацій.

Він зазначив, що головною метою є забезпечення найкращих умов для України на майбутніх мирних переговорах, коли вони відбудуться. Зокрема, обговорюватимуть питання посилення протиповітряної оборони та інших систем озброєння.

“Необхідно, щоб Україна була в найкращому можливому становищі одного чудового дня, коли вони вирішать розпочати мирні переговори. Це означає, що зараз ми маємо зробити все й надати все, що зможемо, коли справа стосується протиповітряної оборони й інших систем озброєння”, — заявив Рютте.

Зеленський у відповідь наголосив, що це важливий етап у зміцненні гарантій безпеки для України, як сьогодні, так і в майбутньому. Президент зазначив, що під час переговорів буде обговорюватися зміцнення української армії, зокрема, питання збільшення кількості систем ППО.

Також Зеленський повідомив, що вже зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і планує зустрічі з іншими лідерами Європейського Союзу.