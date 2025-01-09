Увечері 9 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Італії. У рамках візиту сьогодні запланована зустріч із прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, а завтра, 10 січня, відбудеться зустріч із президентом Італії Серджо Матареллою.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає “Європейська правда”.

Під час переговорів із лідерами Італії Зеленський обговорюватиме оборонну підтримку, підготовку до Міжнародної конференції з відновлення України, яка запланована на літо в Італії, а також координацію міжнародних зусиль для досягнення миру та інтеграцію України до євроатлантичного простору.

Окрему увагу під час зустрічей приділять співпраці в межах G7, зокрема питанню посилення санкцій проти Росії.

Крім того, у цей день Зеленський також взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.