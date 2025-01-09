Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає “Європейська правда”.
Під час переговорів із лідерами Італії Зеленський обговорюватиме оборонну підтримку, підготовку до Міжнародної конференції з відновлення України, яка запланована на літо в Італії, а також координацію міжнародних зусиль для досягнення миру та інтеграцію України до євроатлантичного простору.
Окрему увагу під час зустрічей приділять співпраці в межах G7, зокрема питанню посилення санкцій проти Росії.
Крім того, у цей день Зеленський також взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.
- Норвегія виділила кошти на закупівлю безпілотників для України
- США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн доларів: останній від адміністрації Байдена
- На Рамштайні затвердили дорожні карти підтримки України до 2027 року