Відео прибуття президента України виклало агентство AFP.
Глава держави прибув до Капітолію в супроводі лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла. Очікується, що тут відбудеться зустріч із сенаторами.
Також заплановано, що президент проведе у Вашингтоні розширену двосторонню зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій він представить деталі плану перемоги України.
Зустріч Байдена і Зеленського розпочнеться о 13:45 за часом Вашингтона (20:45 за київським часом).
Сьогодні Зеленський також проведе окремі переговори з Камалою Гарріс, чинною віцепрезиденткою та кандидатом у президенти від Демократичної партії.
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