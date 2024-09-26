Володимир Зеленський прибув до Капітолію США у Вашингтоні, щоб зустрітися з американськими законодавцями.

Відео прибуття президента України виклало агентство AFP.

Глава держави прибув до Капітолію в супроводі лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла. Очікується, що тут відбудеться зустріч із сенаторами.

Також заплановано, що президент проведе у Вашингтоні розширену двосторонню зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій він представить деталі плану перемоги України.

Зустріч Байдена і Зеленського розпочнеться о 13:45 за часом Вашингтона (20:45 за київським часом).

Сьогодні Зеленський також проведе окремі переговори з Камалою Гарріс, чинною віцепрезиденткою та кандидатом у президенти від Демократичної партії.