У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини, щоб взяти участь у 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". Після цього глава держави планує відвідати Італію.

Про це йдеться у Telegram-каналі українського лідера.

“Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо”, — заявив гарант.

Зеленський повідомив, що особисто візьме участь у засіданні й зустрінеться з головою Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Також глава держави проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Після цього Зеленський планує вирушити до Італії, щоб взяти участь у Міжнародному економічному форумі “Амброзетті” й зустрітися із представниками італійського бізнесу. Також він проведе переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.