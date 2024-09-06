Про це йдеться у Telegram-каналі українського лідера.
“Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо”, — заявив гарант.
Зеленський повідомив, що особисто візьме участь у засіданні й зустрінеться з головою Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Також глава держави проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Після цього Зеленський планує вирушити до Італії, щоб взяти участь у Міжнародному економічному форумі “Амброзетті” й зустрітися із представниками італійського бізнесу. Також він проведе переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
“Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7”, — додав Зеленський.
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