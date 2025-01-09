Президент України Володимир Зеленський приїхав на військову базу Рамштайн у Німеччині, де візьме участь у черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Під час зустрічі заплановані переговори з міністрами оборони різних країн.

Відповідне відео опублікувало Радіо Свобода.

“Пане президенте, це останній Рамштайн?”, – вигукнув один із журналістів.

Зеленський відповіді не надав.

Нагадаємо, що сьогодні в Німеччині відбувається чергова зустріч у форматі «Рамштайн», яка є ключовою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні. У засіданні беруть участь представники понад 50 країн, які обговорюють питання постачання зброї, військового обладнання та підтримки українських збройних сил у боротьбі з російською агресією.

Формат “Рамштайн” було започатковано у квітні 2022 року після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він отримав назву на честь бази ВПС США в Німеччині, де відбувається більшість зустрічей. Головна мета цих засідань – об’єднання міжнародних зусиль для підтримки України на полі бою та забезпечення її довгострокової обороноздатності.