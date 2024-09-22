Ввечері у неділю, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув у США для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

За даними Укрінформ, починаючи з неділі, в українського лідера заплановано низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України.

У понеділок, 23 вересня, Зеленський виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у наступного дня візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

У своєму Telegram-каналі Зеленський заявив, що “саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні”.

“Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах”, — зауважив глава держави.

Він додав, що найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, “сімки”, Європи, із керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ.

“Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно”, — наголосив Зеленський.