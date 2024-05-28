Про це повідомляє португальське видання RTP.
Літак Зеленського супроводжували гелікоптери, і він приземлився близько 14:45 за місцевим часом. На урочистій зустрічі виконали гімни України та Португалії.
Окрім президента Марсело Ребелу ді Сози та прем’єр-міністра Луїса Монтенегро, на зустрічі були присутні міністр закордонних справ Пауло Ранжел, начальник Генерального штабу Збройних Сил Португалії та начальник штабу військово-повітряних сил.
У місті Порту лідери двох країн планують підписати двосторонню угоду про безпеку.
27 травня Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Іспанії, де підписав двосторонню угоду про безпеку з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Згідно з цією угодою, Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги цього року та ще 5 мільярдів євро протягом наступних трьох років.
Після цього Зеленський відвідав Бельгію, де 28 травня підписав двосторонню угоду про гарантії безпеки з прем’єр-міністром Александром Де Кроо. Ця угода передбачає, що Україна отримає від Бельгії щонайменше 977 мільйонів євро військової допомоги у цьому році.
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