Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом.

Він планує зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі, зокрема у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Зеленський уточнив, що у Давосі він планує провести важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку євроатлантичної інтеграції України, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість країни.