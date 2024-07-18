Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.

«Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод», – розповів Зеленський.

Він відзначив, що окрема програма стосуватиметься двосторонніх відносин із Великою Британією.

«Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем’єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту», – повідомив Зеленський.

Він нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор.