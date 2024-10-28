Президент України Володимир Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом. Метою його візиту є участь у четвертому саміті Україна - Північна Європа.

Про це повідомив президент у своєму Telegram.

“Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та напрямки, де наша співпраця може бути найбільш ефективною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів”, – заявив Зеленський.

Під час цієї поїздки Зеленський планує провести двосторонні переговори з прем’єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції в межах саміту Україна — Північна Європа. Крім цього, він зустрінеться з президентом та представниками парламенту Ісландії, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки України в умовах російської агресії.

Також український лідер візьме участь у засіданні Північної ради, де продовжить діалог щодо ключових питань співпраці, включно з морською безпекою та обмеженням російського тіньового флоту, що є пріоритетом для України на міжнародній арені.