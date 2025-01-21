Сьогодні, 21 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Давосу (Швейцарія) для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише “Суспільне”.

У програмі Зеленського на форумі — виступ перед учасниками ВЕФ, а також двосторонні переговори з лідерами різних країн, зокрема з Латинської Америки та Південно-Східної Азії.

Окрім того, він проведе зустрічі з представниками великого бізнесу та візьме участь в інших заходах.

Форум, що стартував 20 січня, цього року проходить під темою “Співпраця заради інтелектуальної епохи”.