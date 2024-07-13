Про це повідомив телеканал RTÉ.

Зазначається, що до Ірландії глава української держави завітав дорогою зі Сполучених Штатів, де він брав участь в саміті НАТО та провів низку зустрічей. Літак президента України приземлився в міжнародному аеропорту “Шеннон”.

За інформацією журналістів, на злітно-посадковій смузі Зеленського зустрів прем’єр Ірландії Саймон Гарріс, а також посол України в Ірландії Лариса Герасько.

Після теплої зустрічі український лідер виступив із коротким зверненням, у якому подякував народу Ірландії за підтримку з початку повномасштабної агресії Росії проти України та за прийняття значної кількості українських біженців.

Заплановано, що у межах візиту Зеленський проведе переговори із прем’єром Ірландії.

“Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до Європейського Союзу і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово депортованих до Росії та Білорусі після вторгнення. Він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції, яка закликає повернути близько 20 000 дітей”, — повідомили журналісти.

Наголошується, що Ірландія надала 250 мільйонів євро нелетальної військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, і прийняла у себе понад 108 тисяч українців згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист. Військовослужбовці Ірландських сил оборони навчили 455 українських військовослужбовців розмінуванню, допомозі пораненим на полі бою та використанню нелетального обладнання для розмінування.