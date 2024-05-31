Про це повідомив Володимир Зеленський.
“Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна — Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України — маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру”, — зазначив президент.
За його словами, сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.
Також заплановано зустрічі з урядовими особами країн ЄС, зокрема з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній. Спілкуватимуться як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.
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