Президент України прибув до Стокгольму, де планує підписати одразу три безпекові угоди.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна — Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України — маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру”, — зазначив президент.

За його словами, сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.

Також заплановано зустрічі з урядовими особами країн ЄС, зокрема з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній. Спілкуватимуться як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.