Припинення вогню між Україною та Росією можливе лише на зрозумілому міжнародному майданчику в присутності лідерів країн, яким довіряють.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Поясню з приводу припинення вогню: у нас були сотні зустрічей ще з часів Мінських угод багато років тому. Сторони домовлялися про припинення вогню між Україною та Росією, і Росія все це постійно зривала і вбивала наших людей. Тому (це можливо – ред.) тільки якщо це відбудеться на зрозумілому міжнародному майданчику в присутності лідерів країн, яким довіряють», – сказав Зеленський.

За його словами, для припинення вогню потрібен дуже чіткий план.

«Ми повинні розуміти, що Росія не буде використовувати припинення вогню, щоб накопичувати техніку на нашій території, яку вони окупували, бо ми їх не будемо зупиняти ударами. Вони зможуть зосередити сильний кулак, після цього звинуватити нас, як це вже було, що ми порушили припинення вогню і почати знову вторгнення», – зазначив Президент.

Він підсумував: дуже просто домовитися про припинення вогню, однак дуже складно його втримати.

Також, за словами Президента, важливо знайти відповіді, що буде після припинення вогню.

«Питання багатьом, хто говорить про припинення вогню. І це нормально, що люди про це говорять. Та далі слідує моє питання: окей, який другий крок? Який третій крок? Який крок, коли Путін зірве ці домовленості? Після припинення вогню через місяць Путін виведе війська? Хто гарантуватиме, що він виведе війська з наших окупованих територій? І далі тиша, бо відповідей немає», – зазначив Зеленський.

На запитання, хто з країн може виступити третьою стороною у можливих мирних перемовинах між Росією та Україною, Президент відповів: США та Китай.