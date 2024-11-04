Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

Про це президент написав у соцмережі Х.

“Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства”, — заявив Зеленський.

За його словами, громадяни Молдови чітко визначилися — обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

“Лише справжня безпека та мирна, об’єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день”, — додав глава держави.