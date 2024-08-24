У суботу, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності та відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram-каналі.

“​Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, – ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями – ми змагалися всією країною разом із вами”, – сказав Зеленський.

Глава держави вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

Такод український лідер відзначив олімпійців орденами “За заслуги” ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток – нагородами й почесними званнями.

“Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати”, – наголосив президент.