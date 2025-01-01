Володимир Зеленський привітав Польщу з початком головування в Раді Європейського Союзу та підкреслив, що польське головування сприятиме зміцненню Європи.

Про це президент України написав у соцмережі Х.

Зеленський зазначив, що Україна готова до плідної співпраці з Європою для спільного розвитку та забезпечення безпеки на континенті.

Він наголосив на важливості посилення оборонного потенціалу Європи, особливо в умовах постійної загрози з боку Росії.

“Тільки завдяки силі реально примусити Росію до миру. Наша взаємодія на континенті й інтеграційні процеси потребують більшої оперативності в реалізації рішень”, — написав Зеленський.

Зеленський також висловив надію на прогрес у переговорах про вступ України до ЄС і зазначив, що соціальне життя європейських народів потребує більше відчуття справедливості, яке Європа може забезпечити завдяки раціональній політиці.