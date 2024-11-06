Володимир Зеленський відзначив готовність до співпраці з новою адміністрацією та подякував Дональду Трампу за прихильність до принципу "мир через силу".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на своїй сторінці у мережі Х.

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США та нагадав про важливу зустріч у вересні, під час якої вони обговорювали стратегічні питання співпраці.

Зеленський висловив сподівання на поглиблення партнерства між Україною та США, акцентуючи на потребі справедливого миру в Україні та стабільності в Європі.

“Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя”, – заявив Зеленський.

Зеленський також висловив очікування щодо двопартійної підтримки України в США та підкреслив, що Україна, як одна з найсильніших військових держав Європи, готова підтримувати мир і безпеку на континенті.

Він додав, що Україна прагне розвивати політичну й економічну співпрацю зі Сполученими Штатами, що буде корисною для обох країн. Президент Зеленський також повідомив про бажання особисто привітати Трампа та обговорити подальші кроки щодо зміцнення стратегічного партнерства України і США.