У неділю, 1 грудня, до Києва прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта у компанії комісарки з розширення Марти Кос та високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

Про цю подію написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

“Радий вітати сьогодні в Україні – у перший же день роботи нового керівництва європейських інституцій – Президента Європейської ради Антоніу Кошту. Ми обговорили наше бачення європейських і глобальних справ – наявні проблеми та перспективи”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети європейської політики.

“Мир – це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу – інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни”, – наголосив Президент.