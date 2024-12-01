Про цю подію написав глава держави у своєму Telegram-каналі.
“Радий вітати сьогодні в Україні – у перший же день роботи нового керівництва європейських інституцій – Президента Європейської ради Антоніу Кошту. Ми обговорили наше бачення європейських і глобальних справ – наявні проблеми та перспективи”, – написав Зеленський.
Він зазначив, що такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети європейської політики.
“Мир – це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу – інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни”, – наголосив Президент.
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