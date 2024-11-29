Про це повідомив президент України.

Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

“Також разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол”, — написав Зеленський.

Президент також наголосив, що головним завданням на сьогодні є підвищення боєздатності армії, покращення якості підготовки військовослужбовців та впровадження інноваційних підходів до управління людьми в Збройних Силах України.