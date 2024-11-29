Про це повідомив президент України.

Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

“Також разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол”, написав Зеленський.

Президент також наголосив, що головним завданням на сьогодні є підвищення боєздатності армії, покращення якості підготовки військовослужбовців та впровадження інноваційних підходів до управління людьми в Збройних Силах України.