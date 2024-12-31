Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

“Призначити ТУПІКОВА Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України”, – йдеться в указі.

Андрій Тупіков має звання майора МВС. У 2015 році його відзначили орденом Данила Галицького за проявлену мужність і героїзм під час захисту територіальної цілісності України.

У 2017 році Тупіков є співавтором наукової статті, у якій дослідили роль Нацгвардії у системі безпеки, зокрема на основі закордонного досвіду. У той час він обіймав посаду начальника аналітичної служби управління спеціальних операцій Нацгвардії України.