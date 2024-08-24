Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

“Призначити Негоду В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації”, — йдеться у документі.

Додамо, що 16 серпня Кабінет міністрів погодив призначення В’ячеслава Негоди головою Тернопільської ОВА. У грудні минулого року Кабмін погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, згодом це рішення підтримав і Президент України.

За даними “Чесно”, В’ячеслав Негода у 2019 році став заступником міністра розвитку громад та територій. У 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. У тому ж році Негода став керівником Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад України при Президентові України на громадських засадах.