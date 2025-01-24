Відповідний указ №59/2025 було підписано 24 січня.

“Призначити Куришко Ольгу Миколаївну постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим“, — йдеться в указі.

Що відомо про Ольгу Куришко

Куришко виконувала обов’язки постійної представниці з грудня 2024 року. До цього, з червня 2023 року, вона обіймала посаду заступниці постійного представника.

Свою роботу в команді Представництва президента в АР Крим Ольга Куришко розпочала у грудні 2021 року, керуючи Відділом правового забезпечення.

Згідно з даними сайту Представництва, Куришко працювала над розробкою стратегічних і програмних документів з питань реінтеграції півострова, брала участь у підготовці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав мешканців тимчасово окупованого Криму. Зокрема, її діяльність охоплювала такі сфери, як доступ до освіти, пенсійного забезпечення, оформлення паспортів, а також підтримка політв’язнів і їхніх родин.