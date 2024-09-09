Про це йдеться в указі №625/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

“Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича”, – йдеться в документі.

48-річний Мирослав Білецький з 2021 року обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА. Він також є депутатом Закарпатської обласної ради VI, VII та VIII скликань і з листопада 2021 року входить до постійної комісії облради з питань бюджету.

8 вересня Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської ОДА і призначив його заступником керівника Офісу президента.