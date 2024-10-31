Про це повідомили на сайті Офісу президента.

“Призначити БОДНАРА Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща.”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент Зеленський підписав указ №738/2024 про звільнення Василя Боднара з посади посла України в Туреччині та призначення його новим послом у Польщі.

До цього він працював радником посольства України в Туреччині з 2013 до 2015 року, потім два роки був генеральним консулом України в Стамбулі, а з 2017 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. Нагадаємо, що 25 жовтня президент Зеленський підписав указ №738/2024 про звільнення Боднара з посади посла України в Туреччині та призначення його послом у Польщі.