Президент Володимир Зеленський вважає, що переговори щодо закінчення війни без участі у них України не матимуть позитивних результатів та є несправедливими для нашої країни.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Associated Press.

За словами Зеленського, очільник Кремля останнім часом посилає чіткий сигнал Дональду Трампу про готовність до мирних переговорів, але без участі України.

“Путін відчайдушно сигналізує, що хоче говорити — але не з нами, а з Трампом, з Америкою. Але без України такі переговори не приведуть до результатів, без нас це було б неправильно. Якщо ми з Президентом Трампом обговоримо конкретні кроки для припинення цієї війни й чітко визначимо шлях уперед — тоді, можливо, після цього він зможе говорити з росіянами”, — вважає український лідер.

На думку глави держави, очільник Кремля “боїться” прямих перемовин з Україною, оскільки це є проявом його слабкості. Натомість Путіну зручніше проштовхувати старий наратив про те, що розв’язана ним війна є нібито війною між Заходом і Росією, тому що визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно, пояснює Зеленський.

“Путін не хоче справжніх переговорів. Він наполягатиме на тому, що це війна між Росією й Заходом. Коли Президент Трамп скаже йому, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання — знову розповідатиме цю історію про нелегітимність, затягуватиме час і намагатиметься уникнути завершення війни”, — переконаний Зеленський.

Водночас якщо світ піде на компроміс із Путіним та залишить його безкарним, то це стане небезпечним сигналом: агресія працює та може зійти з рук. Тому будь-які американсько-російські переговори про Україну без України є небезпечними, наголосив глава держави.