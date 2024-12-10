Володимир Зеленський на Міжнародний день прав людини зробив заяву, у якій порівняв режими Башара Асада і Володимира Путіна, підкресливши, що обидва диктатори є співучасниками насильства.

Про це написав президент України у соцмережах.

Зеленський звернув увагу на фотографії сирійських в’язниць, відкриті після втечі Асада, де тисячі людей зазнали жахливих катувань. Він підкреслив, що подібні практики застосовуються й Росією на окупованих територіях України, зокрема в Криму та Донбасі, де репресії і тортури стали частиною стратегії окупантів.

“Вперше ми побачили це на нашій землі в Криму у 2014 році, коли російська окупація призвела до репресій корінного народу, найбільшої мусульманської громади України – кримських татар, а також журналістів і політичних діячів. Потім Росія продовжила свої жахливі порушення прав людини в окупованому Донбасі, включно із сумнозвісною в’язницею “Ізоляція”, — написав Зеленський.

А з початку повномасштабного вторгнення звірства російських окупантів поширилися на всіх інших окупованих територіях, значно посилившись у масштабах та жорстокості.

Президент заявив, що асадовий та путінський режими тримаються на насильстві, приниженні та злочинах.

“Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен. Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада”, — зазначив він.

Він підкреслив необхідність міжнародної єдності та підтримки для протидії цим диктаторським режимам, зазначивши, що тільки Путін і Асад заслуговують опинитися у в’язниці за свої злочини, а не невинні люди, яких вони роками катували та утримували в ув’язненні.

“Допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу відновити безпеку та досягти захисту від насильства”, — наголосив президент.