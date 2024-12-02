Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню Kyodo News заявив, що російський лідер Володимир Путін планує використовувати північнокорейських військових як "гарматне м'ясо" у війні проти України.

Про це він повідомив в інтерв’ю Kyodo News.

“Ми маємо докази, що близько 12 тисяч північнокорейських військових розміщено в Курській області Росії. Хоча Україні необхідно зібрати більше інформації, щоб точно оцінити їх кількість і потенційні втрати”, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Путін, ймовірно, планує залучити цих солдатів до бойових дій на передовій.

“Без сумніву, Путін буде використовувати північнокорейських військових як гарматне м’ясо, щоб компенсувати втрати своїх сил на полі бою”, – додав Зеленський.

На думку українського лідера, крім безпосередньої участі у боях, ці військові отримають російське навчання в реальних умовах війни. Особливо це стосується сучасних військових технологій, таких як безпілотники, які активно використовуються в конфлікті.

“Насправді, що може мати більше значення в довгостроковій перспективі, так це те, що ці солдати отримають знання про сучасну війну від російських військових”, – додав він.

Українська сторона наголошує на необхідності міжнародного контролю за можливим залученням солдатів КНДР до бойових дій. Якщо ці плани реалізуються, це може змінити динаміку війни, що триває в Україні.