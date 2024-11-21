Про це президент написав у соцмережах.
Зеленський наголосив, що ці дії Путіна демонструють ігнорування закликів світових лідерів, зокрема Китаю, Бразилії, європейських країн та США, до деескалації конфлікту.
“Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів“, – заявив президент.
Президент зазначив, що Україна вже не вперше застосовує далекобійну зброю, що є повністю законним в рамках міжнародного права, оскільки ми маємо право на самооборону.
Він також закликав світ до більш рішучої реакції на дії Росії. За його словами, російський диктатор Путін перевіряє міжнародних партнерів. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна.
“Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно”, — наголосив Зеленський.
- Росія попередила США про запуск балістичної ракети по Україні, — ЗМІ
- У Кривому Розі та Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
- Використання Росією міжконтинентальної ракети: МЗС України активує механізми ООН та НАТО