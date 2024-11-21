Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній удар Росії по Дніпру, застосування нової балістичної ракети, є черговим серйозним кроком до ескалації конфлікту. Він підкреслив, що це вже другий раз цього року, коли Росія збільшує масштаб і жорстокість війни, після того як було залучено Північну Корею до бойових дій проти України.

Про це президент написав у соцмережах.

Зеленський наголосив, що ці дії Путіна демонструють ігнорування закликів світових лідерів, зокрема Китаю, Бразилії, європейських країн та США, до деескалації конфлікту.

“Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів“, – заявив президент.

Президент зазначив, що Україна вже не вперше застосовує далекобійну зброю, що є повністю законним в рамках міжнародного права, оскільки ми маємо право на самооборону.

Він також закликав світ до більш рішучої реакції на дії Росії. За його словами, російський диктатор Путін перевіряє міжнародних партнерів. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна.