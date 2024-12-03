Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Kyodo News.
Наразі Іран і Північна Корея вже є союзниками Росії, а Китай, за словами Зеленського, має союзницькі відносини з РФ у цій війні.
“А він (Путін – ред.) не хоче втратити підтримку свого суспільства. Тому, якщо не російське м’ясо гарматне, то буде північнокорейське гарматне м’ясо. І якщо цього не вистачить, він буде звертатися і до інших країн. Його завдання – зменшити суспільний набряк, який вже є в його державі”, — сказав президент.
Президент зазначив, що російське суспільство незадоволене високими втратами серед військових у війні, тому Путін буде залучати інші країни у цю війну.
Зеленський додав, що Путіну потрібне більш дієве військове союзництво у цій війні
“І на сьогодні Іран, Північна Корея вже його союзники. У деяких деталях, у деяких речах, які передаються китайською стороною, я вважаю… Китай також має союзницькі відносини з Російською Федерацією в цій війні”, — наголосив президент.
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