На думку президента України, Кремль, російський диктатор Володимир Путін потребує потужнішого військового союзництва для продовження війни проти України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Kyodo News.

Наразі Іран і Північна Корея вже є союзниками Росії, а Китай, за словами Зеленського, має союзницькі відносини з РФ у цій війні.

“А він (Путін – ред.) не хоче втратити підтримку свого суспільства. Тому, якщо не російське м’ясо гарматне, то буде північнокорейське гарматне м’ясо. І якщо цього не вистачить, він буде звертатися і до інших країн. Його завдання – зменшити суспільний набряк, який вже є в його державі”, — сказав президент.

Президент зазначив, що російське суспільство незадоволене високими втратами серед військових у війні, тому Путін буде залучати інші країни у цю війну.

Зеленський додав, що Путіну потрібне більш дієве військове союзництво у цій війні

“І на сьогодні Іран, Північна Корея вже його союзники. У деяких деталях, у деяких речах, які передаються китайською стороною, я вважаю… Китай також має союзницькі відносини з Російською Федерацією в цій війні”, — наголосив президент.