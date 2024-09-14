Ввечері у суботу, 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців. У відео український лідер розповів, зокрема, про успіхи нашої армії на Курщині.

За словами глави держави, українські бійці тримають позиції на Донеччині попри важкість ситуації на цьому напрямку фронту, а також тиснуть на Росію на Курщині.

“Щойно я говорив з Головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині – по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну”, – сказав Зеленський.

Також глава держави згадав у зверненні про сьогоднішній обмін військовополоненими, завдяки якому в Україну з російського полону повернулися 103 захисники.

“Провели ще один обмін. 103 захисники України повернуто з російського полону. Хлопці були в неволі ще з двадцять другого року – з перших місяців війни. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, поліцейські, воїни інших елементів наших Сил оборони та безпеки України. Захисники, зокрема, Київщини, Донеччини – це і Маріуполь, і «Азовсталь», і інші частини області. Також захоплені в полон на Харківщині, Херсонщині”, – зазначив Зеленський.

За його словами, серед повернутих на батьківщину є хлопці у важкому стані після поранень.

“Усім буде надано необхідну допомогу. Дякую нашій команді, яка займається обмінами. І дякую за хоробрість усім нашим бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. І зокрема, наша операція в Курській області дала необхідний поштовх”, – наголосив український лідер.