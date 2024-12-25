Про це він заявив у Facebook.
За словами глави держави, такі атаки не є спонтанними, а ретельно спланованими.
“Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати”, – підкреслив Зеленський.
Основною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура України. Президент зазначив, що агресор намагається створити блекаут у країні, проте українська система протиповітряної оборони показала ефективність.
“За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення”, – зазначив він.
Енергетики працюють над відновленням постачання світла. Президент подякував усім, хто продовжує боротися за Україну в умовах агресії: військовим, енергетикам, рятувальникам.
“Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво”, – додав Зеленський.
У підсумку президент наголосив, що Україна залишиться сильною і вистоїть перед усіма викликами, попри намагання ворога занурити країну у темряву.
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