З 5 по 11 серпня російські війська випустили по території України понад 30 ракет та більш як 800 авіабомб. Наслідком ворожих обстрілів є жертви серед цивільного населення й десятки поранених.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

“Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї – із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів”, – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що у ніч на 11 серпня через ракетний удар по Київщині загинули чоловік та його чотирирічний син, серед поранених — 12-річний хлопчик.

“За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети”, — зауважив український лідер.

Президент вкотре наголосив, що для ефективного захисту міст і сіл Україна потребує сильних рішень партнерів, які знімуть обмеження на захисні дії Сил оборони.

“Українці вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією. Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів – рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення”, — сказав Зеленський.