Президент України повідомив про жахливі наслідки авіаудару, завданого російськими військами по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок удару авіабомбами десятки людей отримали поранення, а 13 людей загинуло.

Про це написав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що на жаль, кількість жертв може збільшитись. Він підкреслив, що цей напад є свідомим терором проти мирних жителів.

“Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди”, — написав Зеленський.

Глава держави також закликав до посилення тиску на Росію за тероризм та наголосив на необхідності підтримувати захист життів в Україні.