Про це написав Володимир Зеленський.
Президент зауважив, що на жаль, кількість жертв може збільшитись. Він підкреслив, що цей напад є свідомим терором проти мирних жителів.
“Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди”, — написав Зеленський.
Глава держави також закликав до посилення тиску на Росію за тероризм та наголосив на необхідності підтримувати захист життів в Україні.
“Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі”, — додав він.
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