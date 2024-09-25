Про це глава держави сказав під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН 25 вересня.

Він наголосив, що, таким чином очільник Кремля Володимир Путін хоче спонукати Україну до миру.

“Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?”, — розповів Зеленський.

22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка (США) для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 23 вересня розпочався Саміт майбутнього, на якому виступив президент України Володимир Зеленський.