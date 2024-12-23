Президент України висловив стурбованість щодо політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який продовжує співпрацювати з Росією, попри критику з боку Європи. Зеленський зазначив, що після нещодавньої зустрічі Фіцо з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві, лідери не зробили жодних публічних заяв і уникали коментарів щодо обговорених питань, що, на думку Зеленського, вказує на їхній страх перед реакцією громадськості.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі Х.

“Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби”, — пише президент.

Зеленський також зазначив, що подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

Фіцо відмовився від європейських ініціатив щодо енергетичної незалежності і заміни російського газу, натомість намагається допомогти Росії витіснити американський газ та інші енергоресурси з Європи. Це дозволяє Путіну заробляти гроші для фінансування війни в Україні та послабити Європу.

“Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною”, — наголосив Зеленський.

Повідомляється, що Фіцо відмовився від компенсацій, які могли б полегшити перехідний період і зменшити залежність від Росії, оскільки його інтереси зосереджені на російському газі та нафтовій трубі, що приносять йому значні прибутки.

“Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?” — написав Зеленський.