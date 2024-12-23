Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі Х.
“Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби”, — пише президент.
Зеленський також зазначив, що подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.
Фіцо відмовився від європейських ініціатив щодо енергетичної незалежності і заміни російського газу, натомість намагається допомогти Росії витіснити американський газ та інші енергоресурси з Європи. Це дозволяє Путіну заробляти гроші для фінансування війни в Україні та послабити Європу.
“Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною”, — наголосив Зеленський.
Повідомляється, що Фіцо відмовився від компенсацій, які могли б полегшити перехідний період і зменшити залежність від Росії, оскільки його інтереси зосереджені на російському газі та нафтовій трубі, що приносять йому значні прибутки.
“Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?” — написав Зеленський.
- Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу на €500 млн
- Транзит без Росії: Україна та Словаччина окреслили нову стратегію енергетичної безпеки
- Президент Словаччини: Україна буде змушена погодитися на територіальні втрати для завершення війни