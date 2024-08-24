Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єркою Литви Інгрідою Шимоніте та президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Він зазначив, що операція на Курщині, попри її складність, вже виконала кілька важливих завдань. Одним з них стало поповнення обмінного фонду, а іншим — запобігання оточенню українських частин на Сумщині й захист міста Суми.
Український лідер підкреслив, що операція мала на меті продемонструвати російському суспільству, що для кремлівського диктатора Володимира Путіна є більш важливим — окупація територій України чи захист власного населення. За словами Зеленського, це питання для Путіна досі залишається невирішеним, оскільки той продовжує “бомбити свої села”.
“Він досі думає, як утримати захоплені території й не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво”, — пояснив Зеленський.
Український лідер заперечив, що мета наступу українських сил на Курську область — “розіграти карти” для переговорів з Росією.
«Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни. І всіх запросили на майданчик [української] формули миру, або Саміту миру», — сказав глава держави.
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