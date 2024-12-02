Зеленський повідомив, що був поінформований про майбутній дзвінок Шольца Путіну, і поділився своєю думкою щодо цього. За його словами, багато розмов можуть призвести до “хвилі визнання” Путіна, що, на думку президента України, не зміцнює позиції країни.

“Після однієї розмови йде друга, третя, п’ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності”, — зауважив Зеленський.